«На выпускном у Жени»: Натали снялась с повзрослевшими сыновьями и удивила фанатов

Певица Натали снялась с подросшими сыновьями в честь выпускного младшего ребенка. Она поделилась снимком, на котором позировала рядом с Анатолием и Евгением, в соцсетях.

«Мы с Толей на выпускном у Жени», — написала звезда.

Поклонники исполнительницы хита «О Боже, какой мужчина!» отметили, что члены семьи похожи друг на друга и лишены всякой звездности. Многие оценили внешность Натали, которая совсем не меняется с годами, а дети растут.

«Я вас даже не узнала», «Как быстро летит время», «В добрый путь, будущий первоклассник», «Красивая мама, красивые дети», «Мои поздравления», «Как выросли мальчишки», «Красивая семья», «Мальчики взрослеют, а Натали молодеет», – пишут в комментариях.

Напомним, что у артистки есть еще один сын – 22-летний Арсений. Все они родились в браке с продюсером Александром Рудиным, который ушел из жизни в прошлом году. Натали старается вести прежний образ жизни и выходит на сцену.

При этом она отмечает, что сыновья не собираются идти по ее стопам. Но для женщины это не так важно. По ее словам, главное, чтобы они выросли счастливыми и достойными людьми.

Ранее мы писали о том, что хирург раскрыла правду об операциях Натали. Специалист дала эксклюзивный комментарий порталу «Страсти» и разобрала внешности певицы, которая прекрасно выглядит.