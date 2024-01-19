«Заперся дома»: Отар Кушанашвили рассказал, как победил алкогольную зависимость

Журналист Отар Кушанашвили поднял тему алкогольной зависимости и рассказал, как ему удалось справиться с проблемой. По мнению журналиста, никакие клиники не помогут победить ее.

Подробностями Кушанашвили поделился в интервью Юлии Ягафаровой. Их беседа опубликована на YouTube-канале «PROжизнь».

Кушанашвили рассказал, что был период, когда он употреблял алкоголь ежедневно. Он уверен, что человеку в этой ситуации не поможет «никакой авторитетный человек, никакая клиника, модные рехабы».

Справиться с зависимостью можно лишь самостоятельно, уверен журналист. В сложный период он заперся дома на несколько недель и думал, чтобы все скорее закончилось.

«А потом вдруг мало-помалу появляется такое самоуважение, что тебя эта мерзость не взяла в плен», - описал он собственные ощущения.

Ранее ведущая Лера Кудрявцева сообщила о разводе с хоккеистом Игорем Макаровым. Она назвала причиной расставания алкоголь и написала, что это «зло». Позже ведущая призналась: ее пост был намеренным, чтобы спасти человека от зависимости. В Сети стали осуждать ее, на что Лера отреагировала достаточно эмоционально.