«Главное, что вы счастливы»: Лера Кудрявцева поставила на место всех, кто рад ее разводу

Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на оскорбления недоброжелателей.

12 января телеведущая призналась, что ушла от хоккеиста Игоря Макарова. Артистка утверждает, что причиной расставания стал алкоголь.

После новости о разводе некоторые пользователи Сети не поддержали знаменитость и начали осуждать ее, подмечая недостатки во внешности. А кто-то и вовсе предположил, что пара рассталась из-за измены Макарова.

«Знаю, что вы больше меня осведомлены о моей жизни (ну, разумеется!). И уверена, что у вас самая счастливая и правильная жизнь, в отличие от моей. Ну, меня никто не учил как надо, поэтому гребу, как могу», – высказалась телеведущая в своем микроблоге.

Кудрявцева добавила, что даже спорить не будет, если кому-то захочется назвать ее «калошей» или «старухой».

«Пусть будет так. Главное, чтобы вы были счастливы от этого факта», – заявила она.

Ранее мы писали, что певец Шура нагрубил журналистке, отвечая на вопрос о популярности.