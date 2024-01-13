«Главное, что вы счастливы»: Лера Кудрявцева поставила на место всех, кто рад ее разводу
Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на оскорбления недоброжелателей.
© Zilber Mihail/East News
Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на оскорбления недоброжелателей.
12 января телеведущая призналась, что ушла от хоккеиста Игоря Макарова. Артистка утверждает, что причиной расставания стал алкоголь.
После новости о разводе некоторые пользователи Сети не поддержали знаменитость и начали осуждать ее, подмечая недостатки во внешности. А кто-то и вовсе предположил, что пара рассталась из-за измены Макарова.
«Знаю, что вы больше меня осведомлены о моей жизни (ну, разумеется!). И уверена, что у вас самая счастливая и правильная жизнь, в отличие от моей. Ну, меня никто не учил как надо, поэтому гребу, как могу», – высказалась телеведущая в своем микроблоге.
Кудрявцева добавила, что даже спорить не будет, если кому-то захочется назвать ее «калошей» или «старухой».
«Пусть будет так. Главное, чтобы вы были счастливы от этого факта», – заявила она.
Ранее мы писали, что певец Шура нагрубил журналистке, отвечая на вопрос о популярности.