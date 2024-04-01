«Запаздывает мимическая активность»: как Алла Пугачева изуродовала себе лицо многочисленными пластиками

Пластический хирург Иван Володченков проанализировал последние видео, на которых появлялась певица Алла Пугачева, и пришел к неутешительным выводам. По его словам, многочисленные операции уничтожили мимику артистки и способствовали тому, что теперь у нее практически не открывается глаз.

Эксперт отметил, что невооруженным взглядом заметны омолаживающие процедуры, которые делала Примадонна. Причем каждая последующая подтяжка лица делала ее только хуже, так как в этом деле главное вовремя остановиться. Хирург подчеркнул, что из-за хирургических вмешательств у вокалистки ухудшилась нервная проводимость и кровоснабжение мягких тканей.

«Если присмотреться, то на последнем по дате видео у певицы чуть-чуть запаздывает мимическая активность, с правой стороны несимметрично двигаются губы», - заметил специалист в беседе с Kp.ru.

По мнению Володченкова, у Пугачевой также заметна деформация ушной раковины – мочка оттянута вниз. А это означает, что было сделано как минимум три подтяжки. Кроме того, Алла Борисовна, вероятно, сделала две или три блефаропластики, это сделало ее глаза разного размера.

«Вследствие многократных операций в зоне век тоже страдает нервная проводимость, мышечная активность - мышцы, которые поднимают верхнее веко, круговая мышца глаза работают некорректно», - заявил пластический хирург.

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