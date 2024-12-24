«Запасной вариант»: гадалка предсказала Ксении Собчак третий брак

Ксения Собчак, видимо, разойдется со своим мужем Константином Богомоловым и пойдет под венец еще раз. По крайней мере, именно такой вероятный сценарий ее судьбы увидела мать светского сплетника Антона S. по имени Анжелика, известная в своих кругах гадалка.

Расклад с предсказанием журналистка получила прямо во время интервью с Антоном. Собчак и ее собеседник позвонили Анжелике по личной инициативе Ксении, которая захотела узнать свое будущее. Гадалка с энтузиазмом отнеслась к ее желанию и сразу взялась за карты. Видеозапись беседы была опубликована на странице "Осторожно: Собчак" ВКонтакте.

Колода сообщила гадалке, что Собчак небесполезно будет сменить формат работы и заняться «перезагрузкой» себя — и эта перезагрузка, по словам специалиста по грядущему, может коснуться в том числе личной жизни журналистки.

«Просто имей в виду, что у тебя должен быть запасной вариант, потому что ты статная, знатная, с хорошей кровью, но в настоящее время ты отчасти униженный человек. Я не знаю, что у тебя сейчас в семье, но, возможно, у тебя будет третья семья», — сообщила Анжелика.

Стоит ли говорить, что Ксения Анатольевна была такими новостями ошарашена. Она с уважением отнеслась к прогнозу гадалки и поблагодарила ее за проделанную работу, однако подчеркнула, что в настоящий момент ее в семейной жизни все устраивает и ничего менять она не собирается.

Сейчас Собчак состоит в браке с театральным режиссером и худруком театра Романа Виктюка Константином Богомоловым. Пара поженилась в 2019 году. Ранее ведущая была замужем за артистом Максимом Виторганом.

Предсказание Анжелики прозвучало особенно интересно на фоне множащихся в последнее время слухов о том, что Богомолов изменял Собчак с актрисой Софьей Синицыной — причем сплетня эта была запущена именно сыном гадалки Антоном. Сама Ксения отреагировала на эти домыслы с иронией, заявив, что свечку она "не держала".