«Я свечку не держала»: Собчак отреагировала на разговоры об изменах Богомолова с Синицыной

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на слухи об изменах мужа Константина Богомолова. Она не стала ни опровергать связь супруга на стороне, ни подтверждать. Лишь заявила, что «свечку не держала».

Сплетни о том, что режиссер неверен телеведущей, поползли с легкой руки блогера Антона S. Со слов своих источников он распространил, что Богомолов «по жести изменяет Собчак». Причем с актрисой Софьей Синицыной, которой приписывали роман с Федором Бондарчуком. Отметим, что в своем блоге светский сплетник часто ссылается на анонимных «пташек».

Недавно Антон дал интервью Ксении, в котором поинтересовался — правда ли то, что ему сказали источники?

«Послушай, я свечку не держала, но где ты берешь набор рандомных людей?! Тебе кто-то прислал, что Софья спит с Богомоловым. Просто вот опять же — это всего лишь сообщение. Ты не думаешь, что можно с разных аккаунтов очернить человека и написать кучу всяких правдоподобных вещей?» — ответила ему Ксения в своем шоу «Осторожно, Собчак».

К слову, Синицына слухи предпочитает не обсуждать. Она не подтвердила ни связь с Богомоловым, ни роман с Бондарчуком.

Ранее Ксения Собчак вышла в свет с подарком от Филиппа Киркорова.