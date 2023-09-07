Запашный рассказал об опасных для жизни Линдеманна съемках с тиграми

Запашный признался, что Тилль Линдеманн просил, чтобы тигр ранил его во время съемок клипа, об этом сообщает kp.ru.

8 сентября в Сети появится новый клип солиста Rammstein, съемки которого проходили в Москве. Братья Запашные рассказали, что с просьбой помочь организовать съемочный процесс к ним обратился Тилль Линдеманн. По задумке певца, он должен был стоять на одной арене с тиграми.

Эдгард Запашный с удовольствием согласился помочь артисту, но сразу предупредил об опасностях.

«Рассказал про идею клипа и заявил, что все трюки он намерен исполнять лично. Потому что я сразу спросил, нужно ли готовить дублера. Но он сказал: "Нет, нет, я хочу все сделать сам". После он уточнил: "А тигр мог бы на меня напасть?". То есть он хотел, чтобы тигр напал на него, и, возможно, даже повредил», — рассказал дрессировщик.

При этом Запашный уточнил у музыканта, правильно ли он понял, что Линдеманн не против того, чтобы тигр нанес ему легкие увечья, на что тот ответил утвердительно.

«Я переспросил: "Подождите, вы понимаете, что при нападении тигр, скорее всего, нанесет вам увечья?". Даже если они будут минимальными, это будут травмы. "Да, я все понимаю, я не против", — ответил он. "Здорово, конечно, но я против"», — пересказал диалог Запашный.

Отметим, что дрессировщик все же отговорил солиста группы от такого рискованного поступка. Вместо этого Запашный предложил более безопасные трюки с животными. Эдгард добавил, что несмотря на длительные съемки, денег с Линдеманна он не взял.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева и Гарик Харламов помирились после разлада и снялись в фильме.