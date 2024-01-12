Запашный поделился подробностями состояния спасенной в Донбассе львицы Киары

Народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный раскрыл судьбу спасенной в Донбассе полуторагодовалой львицы Киары. Об этом сообщает издание «Абзац».

Как признался дрессировщик, в настоящий момент животное находится с бойцами военного подразделения «Эспаньола» в Мариуполе. Он подчеркнул, что львице обеспечили прекрасные условия содержания.

«Львице полтора года, она абсолютно здорова. У неё два с половиной вольера. Два с половиной — потому что третий вольер с бассейном ей отстраивают, он понадобится, когда уже тепло будет. У неё своя зимняя будка, ей не холодно», — заявил Запашный.

Артист уточнил, что к Киаре хорошо относятся, поскольку она положительно реагирует на российских бойцов. Запашный добавил, что животное подпускает к себе и никого не кусает.

«Они спасли её из Мариупольского зоопарка. Там много животных погибло, много вольеров было разрушено. На тот момент выжили три львёнка», — объяснил гендиректор Большого Московского цирка.

Ранее Эдгард Запашный сообщил о смерти художественного руководителя команд КВН Станислава Агафонова.