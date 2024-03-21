«Запало мне в голову»: SHAMAN раскрыл, кто на самом деле придумал его псевдоним

Певец SHAMAN прокомментировал признание артистки Лолиты о том, что именно она придумала ему сценический псевдоним. Он не стал это отрицать и отметил, что это действительно произошло еще 11 лет назад.

Исполнительница хита на «Титанике» недавно в интервью заявила, что «приложила руку» к тому, кем стал SHAMAN. По ее словам, еще во время его участия в шоу «Фактор А» она сказала: «Ты какой-то шаман». И это сильно повлияло на вокалиста.

Сам SHAMAN признался, что запомнил эти слова Лолиты. Во многом она и правда помогла ему выбрать имя для выступлений.

«Ну да, было такое еще 11 лет назад. Она обмолвилась в рамках телевизионного проекта. Сказала, что я как шаман. Это запало мне в голову», - поделился певец в беседе с Kp.ru.

К слову, песни SHAMAN стали настолько популярны, что их предложили включить в школьную программу. Артист поддержал эту инициативу и заявил, для него это будет показателем народной любви. Он также назвал свое творчество «достоянием России».

Ранее стало известно, почему певец SHAMAN пропустил митинг-концерт с Владимиром Путиным.