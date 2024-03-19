Раскрыта причина, по которой SHAMAN пропустил митинг-концерт с Путиным

18 марта в Москве прошел митинг-концерт с участием Владимира Путина, посвященный 10-летней годовщине со дня присоединения Крыма к России. Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) не присутствовал на мероприятии. Продюсер Павел Рудченко предположил, что артист его пропустил из-за загруженного графика.

Продюсер пояснил, что Дронова сейчас считают человеком, который чуть ли не заново сделал популярным направление патриотической песни, и в этом жанре он номер один.

«Но, знаете, тут есть обратная сторона медали. Когда артист становится мегапопулярным, а SHAMAN сейчас в топ-5 артистов России, то у него очень плотный гастрольный график, чуть ли не на полгода, на год распланирован», — цитирует Рудченко NEWS.ru.

Как пояснил Рудченко, решение об отказе от концерта могло быть принято пиар-командой артиста. Отмена выступления может быть полезна, «чтобы не замылить глаза»: певец участвует практически во всех патриотических мероприятиях. В этом не стоит искать подвох.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала о роли Аллы Пугачевой в карьере певца SHAMAN. Подробнее читайте здесь.