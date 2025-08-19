«Запалила в аэропорту, и ей все стало понятно»: как жена любовника Полины Дибровой узнала об измене мужа

Катя Гордон раскрыла, как жена любовника Полины Дибровой узнала об измене мужа. В своем Telegram-канале юрист заявила, что Елена Товстик «застукала» супруга с женой Дмитрия Диброва в аэропорту.

Представляющая интересы Елены Товстик Катя Гордон продолжает раскрывать все новые подробности скандала в семье Дибровых. Выяснилось, что Роман Товстик ушел от супруги к Полине Дибровой после 19 лет брака. По словам телеведущей, обманутая жена уличила бизнесмена в неверности в аэропорту, увидев любовников своими глазами.

«Она в аэропорту запалила буквально. Приехала встречать мужа и увидела, как он выходит с Полиной Дибровой, своими глазами. И ей стало все понятно», — сообщила Катя Гордон.

Более того, как утверждает юрист, после того как вся правда всплыла, Елену Товстик отправили на неделю в Италию, а одну из дочерей настроили против нее. Тем самым Катя Гордон опровергла информацию о том, что жена Романа Товстика бросала детей.

«А ребенок был уже настроен. Ребенку уже подготовили место жительства. Думал, что мама бросила его, уехала вместе с бриллиантами и деньгами. И он это пишет. У нас есть письмо от девочки, которая уверена, что мама умчала в Италию вдруг, потому что ее не любят. Променяла на деньги и сережки. А эти деньги Роман так и не передал», — заявила телеведущая.

Объяснила Катя Гордон и эмоциональное поведение женщины, периодически впадающей в истерики. Как отметила юрист, когда у человека «рушится мир», он не может контролировать себя: «Для человека просто разрушен весь этот мир со всеми этими родами, вынашиванием детей, рассказами про любовь. Жизнь с лучшей подругой Полиной Дибровой, которая приходит на крестины, встречает тебя после родов».

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров готовится к разводу с молодой супругой из-за ее измены. Предполагаемым любовником 36-летней Полины Дибровой оказался женатый друг семьи Роман Товстик, он воспитывает шестерых детей.

Ранее Катя Гордон высмеяла любовника Полины Дибровой, пообещавшего жене 1 млрд рублей.