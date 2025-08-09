«Ребенка украсть пытался»: Катя Гордон высмеяла любовника Полины Дибровой, пообещавшего жене миллиард рублей

Катя Гордон отреагировала на откровения любовника Полины Дибровой, пообещавшего отдать обманутой жене при разводе миллиард рублей. Юрист высмеяла Романа Товстика и заверила, что после разразившегося скандала он якобы попытался выкрасть у матери ребенка.

«Он сегодня ребенка украсть пытался, а вот денег передать нет... Может, он в разные часы суток изъявляет разные желания или не может составить договор?» — возмутилась Гордон в своем Telegram-канале.

Юрист с иронией отметила, что готова сопроводить Романа к нотариусу или непосредственно в банк для передачи публично обещанных денег. Гордон также попросила передать Товстику номер ее телефона для связи.

Она заверила, что изучила заключенный ранее между супругами брачный договор, согласно которому жене миллиардера и матери шестерых его детей достанется дом, однако содержать элитное имущество женщине будет не на что.

«Есть ещё ваш брачник, где вы заставили Лену отказаться от компании и, в общем-то, оставляете ей дом, но у неё даже деньжат содержать этот дом нету, а недвижимости у вас по всему миру очень много», — пояснила юрист.

Катя также не исключила, что никакого миллиарда в итоге Елена не увидит, а со стороны Романа выйдет «какой-то треп».

«Готовы отдать миллиард? Отдавайте. Подпишем дополнительное соглашение к брачному контракту, который вы жене подмахнули», —обратилась к Товстику Гордон.

Не забыла юрист упомянуть и о любовнице миллиардера, жене телеведущего Дмитрия Диброва. Она заверила, что во всей этой ситуации страдает также имидж Полины и репутация ее клуба рублевских жен.

Напомним, 7 августа появилась информация о разводе Дмитрия и Полины Дибровых после 16 лет брака. Защищать Полину будут Ирина Кузнецова и Марина Дубровская. По словам Гордон, Марина является ученицей Александра Добровинского – адвоката Дмитрия Диброва.

Ранее Катя Гордон допустила, что Товстик мог заплатить Диброву, чтобы они разошлись мирно.