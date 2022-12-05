Запахло жареным: Вайкуле назвала Пригожина неадекватным, а он в ответ публично ее послал

Лайма Вайкуле уже несколько лет живет в США, а сейчас засобиралась к подруге Алле Пугачевой в Израиль. После начала СВО певица выступила с демаршем, который поверг в шок Иосифа Пригожина. Он заявил, что артистке с такими высказываниями в России делать нечего. Спустя месяцы Вайкуле решила ответить, тем самым «подкинув двора» в давний конфликт.

В новом интервью Лайма заявила, что уже много лет не может сказать ничего хорошего о звездном продюсере. По ее словам, мужу Валерии нужно научиться держать язык за зубами. Певица заявила, что Пригожин поступил низко, публично раскритиковав свою коллегу. Причем делает он это не в первый раз. Вайкуле вспомнила, что продюсер «нападал» и на других артистов, и это говорит о его невоспитанности. Плохо о нем Лайма говорить не хочет, но по-другому пока не получается из-за его поступков.

Также в беседе с журналистами певица коснулась и патриотической позиции Иосифа Пригожина. Она настолько не согласна с его взглядами, что назвала его «неадекватным».

Продюсер не стал ждать несколько месяцев, чтобы ответить своей обидчице. Он заявил, что не трогал Вайкуле, и она сама быстро «переобулась», а теперь обвиняет других в патриотизме. «Я её не трогал, она мне нах*й не нужна. Это такие, как она, выгнали из Латвии «Новую волну»! Это не мы ведём антироссийскую кампанию против русских граждан. Мы жили и работали нормально. Она не вылезала из правительственных российских мероприятий, а сегодня говорит, что все плохие», - заявил Иосиф Пригожин журналистам.

К слову, несмотря на конфликт с продюсером, Лайма Вайкуле старается не напрягаться и наслаждаться жизнью. Много лет певица болела раком, а теперь начала постепенно восстанавливаться. Не так давно она вышла на связь с подписчиками и рассказала о своих дальнейших планах.