Больная раком Лайма Вайкуле вышла на связь и обозначила свои сроки

68-летняя Лайма Вайкуле уже несколько лет борется с онкологией. Она не часто появляется на публике, поэтому поклонники постоянно тревожатся о состоянии ее здоровья. Но недавно певица прервала молчание и рассказала все, как есть.

Уже несколько лет хорошая подруга Аллы Пугачевой живет в США. Оттуда она иногда публикует фотографии в социальных сетях, на которых выглядит заметно исхудавшей и с покрытой головой. Пользователи заподозрили, что у Вайкуле произошел рецидив, и артистка вновь борется с раком.

Несколько месяцев назад Лайма Вайкуле была замечена в Латвии вместе с Примадонной и Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Певица никак не комментировала свое состояние, однако на днях все же решила выйти на связь с поклонниками, опубликовав новую фотографию в социальных сетях.

На снимке Вайкуле позирует на фоне заката, стоя на берегу моря. Выглядит при этом артистка довольно бодро, хотя вновь отросшие волосы прикрыты капюшоном, а глаза скрывают солнцезащитные очки. Новой публикацией певица сообщила, что уже в феврале приедет в Израиль, чтобы провести концерты. «До встречи, друзья! Я с удовольствием приеду в Израиль! Мы так давно не виделись» - написала Лайма Вайкуле.

Пользователей заметно успокоили новости от кумира. В комментариях фанаты желали артистке здоровья и делали комплименты ее внешнему виду.

Напомним, что Филипп Киркоров летом этого года уже делал заявление, что рак не вернулся к Лайме Вайкуле. Он опроверг все слухи о здоровье артистки и рассказал о ее реальном состоянии.