«Запах отвратный»: Ксения Собчак искупалась в «кровавой» ванне, чтобы омолодиться

Уже продолжительное время Ксения Собчак вместе с супругом Константином Богомоловым отдыхает на Алтае. В отпуске телеведущая решила попробовать все. Она уже повторила за Анастасией Волочковой, искупавшись в купели с еловыми ветками, а теперь решила залезть в «кровавую ванную».

Собчак в личном Телеграм-канале опубликовала шокирующие кадры, как погружается в красную жидкость, и назвала себя «кровавой барыней». Ксения поспешила предупредить и успокоить фанатов – это экстракт из рогов марала, а вовсе не настоящая кровь.

Журналистка решила попробовать эту процедуру, так как считает, что нужно делать все, что полезно для здоровья. И пусть пахла ванна не очень приятно, как призналась Собчак, эффект от нее должен быть заметный. Эта процедура улучшает состояние кожи и даже способна омолодить.