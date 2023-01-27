«Запах отвратный»: Ксения Собчак искупалась в «кровавой» ванне, чтобы омолодиться
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Уже продолжительное время Ксения Собчак вместе с супругом Константином Богомоловым отдыхает на Алтае. В отпуске телеведущая решила попробовать все. Она уже повторила за Анастасией Волочковой, искупавшись в купели с еловыми ветками, а теперь решила залезть в «кровавую ванную».
Собчак в личном Телеграм-канале опубликовала шокирующие кадры, как погружается в красную жидкость, и назвала себя «кровавой барыней». Ксения поспешила предупредить и успокоить фанатов – это экстракт из рогов марала, а вовсе не настоящая кровь.
Журналистка решила попробовать эту процедуру, так как считает, что нужно делать все, что полезно для здоровья. И пусть пахла ванна не очень приятно, как призналась Собчак, эффект от нее должен быть заметный. Эта процедура улучшает состояние кожи и даже способна омолодить.
Ксения Собчак в мораловой ванне
Фото: Телеграм-канал "СОБЧАК"
«Запах, надо сказать, отвратный. Один раз в концепции моей жизни «все, что не вредно, в жизни надо попробовать» пришлось залезть. Но больше ни-ни. Закажу завтра молочную ванную «алтайская принцесса» и буду отмываться», - сообщила Ксения своим подписчикам.
Ранее Константин Богомолов рассказал о своих впечатлениях от отпуска на Алтае и выразил сожаление, что они не приехали туда раньше.