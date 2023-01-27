Константин Богомолов назвал Ксению Собчак дурой: чем разозлила жена режиссера

Режиссер Константин Богомолов написал пост восхищения родной страной. В публикации неожиданно он назвал себя и свою супругу Ксению Собчак «дураками».

Богомолов рассказал, что в праздники провел «несколько дней счастья на Алтае». После этого путешествия он пришел к выводу, «какая прекрасная и невероятная страна у нас».

«Какие мы дураки, что раньше не заинтересовались ее богатством», - резюмировал супруг журналистки.

Он обратил внимание на сделанную в России лодку и куртки на девушках, сшитые также в нашей стране.

Ранее сообщалось, что Богомолов провел вечер с другой женщиной.