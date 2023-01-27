04:01, 27 января 2023
1 мин.
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак дурой: чем разозлила жена режиссера
«Какие мы дураки»: Константин Богомолов пожалел, что раньше не заинтересовался «богатством» России.
Фото: Роман Суходеев/ Starface.ru
Режиссер Константин Богомолов написал пост восхищения родной страной. В публикации неожиданно он назвал себя и свою супругу Ксению Собчак «дураками».
Богомолов рассказал, что в праздники провел «несколько дней счастья на Алтае». После этого путешествия он пришел к выводу, «какая прекрасная и невероятная страна у нас».
«Какие мы дураки, что раньше не заинтересовались ее богатством», - резюмировал супруг журналистки.
Он обратил внимание на сделанную в России лодку и куртки на девушках, сшитые также в нашей стране.
Ранее сообщалось, что Богомолов провел вечер с другой женщиной.
Источник фото:Роман Суходеев/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: