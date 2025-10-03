Запад несомненно нуждается в российских артистах, но при этом пытается делать все, чтобы они не выступали за рубежом. На разрозненность в позиции иностранных культурных институтов указал глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

В своем Telegram-канале он написал, что двойные стандарты демонстрируют не только площадки, но и артисты. Так, речь в посте главы ФПБК идет об Анне Нетребко. Оперная певица хочет усидеть на двух стульях: выступать за рубежом и поддерживать Россию. Бородин указал, что последнее в данном случае, конечно, важнее.

Анне Нетребко разрешили выступить в лондонском Королевском оперном театре после трехлетнего перерыва. На это даже не повлиял протест супруги президента Украины Елены Зеленской.

«При этом лондонский театр проигнорировал требования киевского режима, «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке сохраняет жесткую позицию недопуска российских артистов. Определитесь! Понятно, что западные культурные институты не могут обойтись без российских артистов, но действовать нужно хотя бы сообща», — заявил Бородин.

Ранее стало известно, как живет в эмиграции разведенная Анна Нетребко. Оперная певица дает концерты для российских олигархов за 10 млн рублей.