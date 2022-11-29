Занятие пилатесом способствует более яркому оргазму женщин

Турецкие ученые поделились удивительными данными. Выяснилось, что если заниматься пилатесом два раза в неделю, то женщины смогут достичь яркого оргазма и увеличить сексуальное влечение.

Для того, чтобы получить эту информацию, был проведён эксперимент, в котором приняли участие девушки, столкнувшиеся с трудностями в интимной жизни. На протяжении трёх месяцев они избегали любой физической активности, кроме часовых занятий пилатесом. Также добровольцам была предложена специальная анкета, в которой надо фиксировать изменения в сексуальных отношениях.

Результаты были следующими: уровень желания женщин улучшился на 136%, а количество оргазмов увеличилось на 140 %. Ученые предприняли попытку объяснить полученные данные. Так, они убеждены, что глубокое дыхание и правильное выполнение упражнений пилатеса способствуют укреплению мышц брюшной полости. А это, в свою очередь, влияет на сексуальную жизнь девушек.

Ранее исследователи подробно рассказали про «эффект дверного проема».