«Занял у нее 200 рублей»: Олег Верещагин рассказал о знакомстве с женой, с которой живет уже 22 года

Актер Олег Верещагин рассказал о знакомстве с женой. По его словам, встретить супругу у него получилось из-за недостатка 200 рублей в кошельке.

Телеведущий поделился в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» своей историей любви. Оказалось, что он начал встречаться с Александрой после того, как занял у нее деньги. Причем изначально он обращался за помощью не к ней, а к другой девушке, но та его направила к будущей жене. Он признался, что ему не хватало всего 200 рублей на билет. Актер собирался навестить дядю в другом городе.

«Она еще сидела только после выступления, такая «бальница» – модница. Я занял у нее 200 рублей. Через недельку позвонил, чтобы их отдать и решил пообщаться», - рассказал Верещагин.

В итоге после этого состоялось их первое свидание, а затем и второе. На данный момент Олег счастлив в браке с Александрой уже 22 года.

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