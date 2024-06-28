«Не моя история»: Буланова объяснила, почему не хочет жить с мужем за городом

Известная певица Татьяна Буланова рассказала о том, где предпочитает жить. Ее слова приводит aif.ru.

Как призналась артистка, в отличие от большинства коллег, ей не нравится жизнь за городом.

«Дача у нас есть, но как-то по инерции. Мы там практически не бываем, просто нет времени. <…> Честно говоря, я вообще не люблю “загород”. Конечно, никогда не говори никогда, но понимаю, что не смогла бы жить не в городе», - поделилась исполнительница.

При этом Буланова уточнила, что ее супруг иначе относится к загородной жизни. По ее словам, в последнее время избранник периодически заводит с ней разговор о покупке загородного дома.

«Это не про меня и вообще не моя история. Мне нравится жить в центре города, чтобы было шумно, чтобы трамваи ездили рядом, чтобы был городской шум. <…> А жить на даче, в тишине, ну, не могу», - резюмировала знаменитость.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что «безрассудно» тратит деньги на туфли.