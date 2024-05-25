«Заново училась ходить»: семью Пьера Нарцисса преследуют беды после его смерти

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс ушел из жизни почти два года назад, однако и после его смерти его семью преследуют несчастья. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro рассказала вдова артиста Валерия Калачева.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне и долгое время жил в России. Принимал участие в шоу «Фабрика звезд-2», где его визитной карточкой стала песня «Шоколадный заяц». После смерти у артиста остались супруга Валерия Калачева и дочь Каролина-Кристель.

Вдова певца призналась, что до сих пор общается с семьей умершего мужа, которая живет в Камеруне.

«Да, конечно, я всех люблю — и маму, и сестру. Они не стали для меня чужими людьми. Уход Пьера ничего не изменил», — поделилась Валерия Калачева.

По словам вдовы Пьера Нарцисса, его семья продолжает сталкиваться с бедами даже спустя почти два года после смерти артиста. Так, его мать получила тяжелую травму — поскользнулась и сломала ноги.

«Она обе ноги сломала. И так она сына потеряла, и еще неудачно упала на скользком полу. Заново училась ходить», — рассказала вдова Пьера Нарцисса.

Напомним, Пьер Нарцисс ушел из жизни 21 июня 2022 года в Москве в результате остановки сердца из-за неудачной операции на почке. Известно, что в течение 10 лет музыкант боролся с тяжелой формой подагры, развившейся на фоне астмы, в 2022 году ему также диагностировали почечную недостаточность.

Ранее мы писали о том, что вдова Пьера Нарцисса заявила, что не получила наследство певца в Камеруне.