Вдова Пьера Нарцисса заявила, что не получила наследство певца в Камеруне. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Виктория Калачева и дочь Каролина-Кристель — ближайшие наследники скончавшегося музыканта Пьера Нарцисса. Однако, несмотря на то, что с даты смерти певца прошло уже несколько лет, его вдова до сих пор не вступила в право наследства.

«Вы не поверите, но мы этим еще не занимались. Мы не вступали в наследство. На родине у него много гектаров земли, дома. Поэтому уже действует международное право», — рассказала Виктория.

Калачева отметила, что в России имущества у Нарцисса не было.

«Все, что было, все в Камеруне. Изначально все было записано на меня», — добавила она.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года в Москве от остановки сердца из-за неудачной операции на почке. Музыкант долгое время боролся с тяжелой формой подагры, а незадолго до смерти ему поставили диагноз «почечная недостаточность».

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