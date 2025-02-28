«Кукушка»: Нюшу раскритиковали за «показуху» с дубайским детсадом для 3-летнего сына

Певица Анна Шурочкина, известная под псевдонимом Нюша, отдала трехлетнего сына в частный детский сад в Дубае, где обучение детей проходит на двух языках. При этом пользователи Сети раскритиковали артистку и сравнили ее с кукушкой.

«Наш первый день. С ходу чувствуется покой, территория закрытая, охрана на входе. Все продумано для безопасности детей. Камеры в каждой комнате, поэтому родители могут быть спокойны. Это билингвальный детский сад, где учебная программа создана с учетом новейших исследований о развитии мозга», - похвасталась Нюша в личном блоге.

Она заверила, что сыну так понравилось в детском саду, что он даже не хотел уходить.

«А я счастлива», — поделилась радостью артистка.

Пользователи Сети восторг Нюши не разделили и пришли к выводу, что певица занимается «показухой». Кроме того, возмущение подписчиков вызвало то, что певица зарабатывает деньги в России, а тратит за границей.

«Показуха»; «ни один детский сад не заменит мамину ласку. Кукушка»; «мальчику мать нужна, а не вот это все», - отметили комментаторы.

Напомним, у Нюши двое детей, рожденных в браке с блогером Игорем Сивовым. 6-летняя Серафима и 3-летний Саффрон после развода родителей остались жить с отцом в Дабае. Нюша прилетает к детям в гости из Москвы.

Ранее Нюша рассказала, что купила дочке платье за 100 тысяч рублей на день рождения. Певица хотела, чтобы девочка ощутила себя принцессой.