«Занимаюсь благотворительностью для бедных»: последнюю любовницу Березовского пристыдили за фото с отдыха на Таити

Блогера Дарью Коновалову, получившую широкую известность после романа с бизнесменом Борисом Березовским, пристыдили за откровенные фотографии в соцсетях.

Модель похвасталась кадрами с отдыха на пляже острова Таити. На снимках она позирует в прозрачном мини-платье, подчеркнувшем идеальную фигуру. При этом пользователям Сети наряд Дарьи показался слишком откровенным и даже вульгарным.

Один из комментаторов посоветовал экс-возлюбленной Березовского публиковать такие снимки на популярном ресурсе, с помощью которого зарабатывают деньги модели откровенного жанра. При этом Дарью рекомендация подписчика возмутила, поэтому она решила ответить.

«Я занимаюсь благотворительностью для бедных людей», - дерзко ответила модель, добавив, что у некоторых людей совершенно нет чувства юмора.

Многие вообще удивились, что соцсеть не заблокировала откровенный контент Дарьи.

Ранее сообщалось, что невестка певицы Кристины Орбакайте после слухов о разводе с Никитой Пресняковым продолжает подогревать интерес публики к своей персоне. В своем блоге Алена Краснова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в откровенном платье.