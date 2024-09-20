Невестка Орбакайте после слухов о разводе с Никитой Пресняковым снялась в белом мини-платье

Невестка певицы Кристины Орбакайте после слухов о разводе с Никитой Пресняковым продолжает подогревать интеерс публики к своей персоне. В своем блоге Алена Краснова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в откровенном платье.

В настоящее время модель находится в Москве, она вернулась из США еще летом.

На снимке Краснова позирует в белом платье с откровенным вырезом до пупка. При этом она не стала дополнять образ аксессуарами, лишь распустила волосы и сделала легкий нюдовый макияж, подчеркнув свои голубые глаза.

Пользователи Сети похвалили Краснову и отметили ее естественную красоту. При этом слухи о разводе девушка не комментирует. Сам Никита заявил, что счастлив в браке и ни о каком расставании речи не идет. Пара поженилась в 2017 году и сейчас проживает в США.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что слышал о разводе Никиты Преснякова.

Позже модель и певица Анна Калашникова заявила, что Краснова приехала в Москву для продажи недвижимости, а не из-за развода с внуком Аллы Пугачевой. Речь идет о даче на Истре и квартире на Лубянке в центре Москвы.