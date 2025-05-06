Занимался спортом, следил за питанием: клавишник певицы МакSим впал в кому
© Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Клавишник певицы МакSим и экс-музыкант группы «Ленинград» Дмитрий Иванов перенес обширный инсульт. Мужчина впал в кому и находится в тяжелейшем состоянии.
Об этом сообщили в окружении Иванова. Врачи следят за состоянием Дмитрия, но не дают прогнозов.
В соцсетях музыканта появилось сообщение от лица родной сестры Анны. Она написала: «Дима находится в тяжелейшем состоянии в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Просим Вас, кто знает Диму, его контакты и ближайшие рабочие планы выступлений на май–июнь, сообщите это организаторам».
Для всех инсульт у Иванова стал неожиданностью, так как мужчина вел здоровый образ: занимался спортом, следил за питанием, не употреблял алкоголь, не курил.
Сестра Дмитрия предупредила, что семья не ведет сбор средств. Она призвала молиться за него.
В апреле Иванов закончил работу в группе «Ленинград». Последнее время он сотрудничал с МакSим. Музыкант выступал с певицей в Новом Уренгое, а также присутствовал на ее выступлении в «Лужниках».
Ранее сообщалось, что певица сделала фото в образе невесты. Интернет-пользователи назвали фотосессию самой красивой съемкой МакSим.