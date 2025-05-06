Занимался спортом, следил за питанием: клавишник певицы МакSим впал в кому

Клавишник певицы МакSим и экс-музыкант группы «Ленинград» Дмитрий Иванов перенес обширный инсульт. Мужчина впал в кому и находится в тяжелейшем состоянии.

Об этом сообщили в окружении Иванова. Врачи следят за состоянием Дмитрия, но не дают прогнозов.

В соцсетях музыканта появилось сообщение от лица родной сестры Анны. Она написала: «Дима находится в тяжелейшем состоянии в реанимации Боткинской больницы с 29 апреля. Просим Вас, кто знает Диму, его контакты и ближайшие рабочие планы выступлений на май–июнь, сообщите это организаторам».

Для всех инсульт у Иванова стал неожиданностью, так как мужчина вел здоровый образ: занимался спортом, следил за питанием, не употреблял алкоголь, не курил.

Сестра Дмитрия предупредила, что семья не ведет сбор средств. Она призвала молиться за него.

В апреле Иванов закончил работу в группе «Ленинград». Последнее время он сотрудничал с МакSим. Музыкант выступал с певицей в Новом Уренгое, а также присутствовал на ее выступлении в «Лужниках».

Ранее сообщалось, что певица сделала фото в образе невесты. Интернет-пользователи назвали фотосессию самой красивой съемкой МакSим.