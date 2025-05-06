Певица МакSим сделала фото в образе невесты

Певица МакSим поучаствовала в новой фотосессии и появилась в образе невесты. Снимки опубликованы в личном аккаунте знаменитости.

Певица выбрала для съемки длинное белое платье по фигуре с разрезом на ноге. Наряд открывал плечи артистки. На фото МакSим позировала без обуви.

Интернет-пользователи оценили образ исполнительницы. Они отмечали, что белое платье подчеркивало нежность и женственность певицы.

«Вы тут просто ангел», «Это невероятно красиво», «Шикарная», «Что за нежная красота», «Воплощение нежности и грации», «Самая красивая ваша съемка», «Такая нежность», - писали под публикацией.

Известно, что МакSим была замужем однажды. Она состояла в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Семья просуществовала три года, в 2011-м пара развелась.

Ранее сообщалось, что певица берет за 45-минутный концерт 4,5 млн рублей. Алкоголь в райдере строго под запретом.