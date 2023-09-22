Занимается гимнастикой: певец Игорь Николаев пошел на поправку

Певец Игорь Николаев занимается гимнастикой и ЛФК в больнице, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, исполнителю постепенно становится лучше. Сейчас Николаев восстанавливается в одноместной палате в хирургическом отделении. Источник сообщил, что первые дни реабилитация у певца вызывала сложности, однако сейчас все хорошо.

Игорь Николаев, по информации прессы, занимается гимнастикой и лечебной физкультурой (ЛФК). Родных к нему в палату пока не пускают.

Напомним, исполнитель хита «‎Выпьем за любовь» был госпитализирован 14 сентября. Николаев перенес обширный инфаркт. Медики провели операцию на сердце — коронарное шунтирование. Она прошла без осложнений. Предполагается, что если восстановление Николаева пройдет без проблем, его выпишут из больницы на следующей неделе.

Ранее мы писали о том, что о госпитализации исполнителя высказался его коллега Михаил Шуфутинский. Он заявил, что композитор Игорь Николаев попал в больницу из-за последствий коронавируса.