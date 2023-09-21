Шуфутинский назвал связанную с коронавирусом причину госпитализации Николаева

Певец Михаил Шуфутинский сослался на собственные источники и заявил, что композитор Игорь Николаев попал в больницу из-за последствий коронавируса. У него были «остаточные осложнения».

Об этом узнал телеканал «Звезда».

Шуфутинский назвал Николаева «сильным человеком», однако коллеги переживают за артиста и обещают сделать все, что нужно. Супруга Николаева Юлия Проскурякова пока не обращалась за помощью, хотя с ней связывались адвокаты.

Певец уверен, что если бы была сложная ситуация, то о ней стало известно.

«Мне кажется, что Игорь пойдет на поправку скоро», - заключил артист.

21 сентября сообщалось, что Николаев пришел в себя после сложной операции и начал шутить. По словам источника, певцу предстоит как минимум две недели провести в больнице.