«Занимаемся спасением»: Павел Воля едва не утонул на гастролях

Комик Павел Воля отправился в Калининградскую область, чтобы дать два концерта в Светлогорске. Перед выступлением с шоуменом случилось ЧП — он чуть не утонул в лодке.

Ведущий Comedy Club рассказал о происшествии в своем Telegram-канале. Артист катался на лодке по Преголе, но она наполнилась водой и начала тонуть.

Воля показал видео с наполненной речной водой лодкой. Интересно, что инцидент произошел напротив могилы философа Эммануила Канта.

«Мы еле выпрыгнули. Занимаемся спасением», — пояснил телеведущий.

Все пассажиры смогли выбраться на берег — комик также не пострадал. Несмотря на большое количество воды, лодка не затонула.

Но происшествие не омрачило отдых Павла в Калининграде. Муж Ляйсан Утяшевой прогулялся по центру, посетил главные достопримечательности города и порадовался теплой погоде. В эти дни воздух прогрелся до +30 градусов.

Ранее мы писали о том, что Павел Воля подал заявление о ликвидации компании, которая начала работать в убыток.