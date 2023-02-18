Занервничал и отвел взгляд: дочь футболиста Дмитрия Тарасова рассекретила его любовницу Катю

Дочь футболиста Дмитрия Тарасова рассекретила человека, которого любит. Им оказались не мама, модель Анастасия Костенко, и не папа. Ребенок назвал некую Катю.

Игрок из команды Тарасова задал вопрос: «Кого больше любите: маму или папу?»

Старшая дочь Тарасова без всякого сомнения ответила, что обоих. Отец поддержал ее мнение и счел, что «нельзя разделять родителей».

Младшая дочь ответила совсем иначе и назвала человека, формально не относящегося к семье. «Катю, Катю, Катю», - сказала девочка. Ответ ребенка наводит на мысли о любовнице.

Футболист стал оправдываться и обратился к супруге со словами: «Насть, фиг знает. Не знаю». Было заметно, что для Тарасова такой ответ стал полной неожиданностью: он занервничал и отвел взгляд.

Ранее Тарасов предложил другу назвать дочь Олей и спровоцировал скандал с женой.