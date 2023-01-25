Анастасия Костенко объявила о разводе: Дмитрий Тарасов не смог забыть имя бывшей

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко уже пять лет счастливы в браке. За это время у них родилось трое детей – Милана, Ева и Алексей. Супруги сошлись после скандального расставания футболиста с поющей телеведущей Ольгой Бузовой, и первые годы отношений модель постоянно подвергалась критике со стороны поклонников блогера. Однако, несмотря ни на что, паре удалось сохранить свою семью. Недавно они отметили годовщину свадьбы и в очередной раз доказали, как счастливы друг с другом. Правда, оказалось, что из мыслей Дмитрий все никак не может выкинуть свою бывшую возлюбленную.

Тарасов и Костенко недавно посетили вечеринку рэпера T-Killah и его жены Марии. На ней они объявили, что у них скоро родится девочка. Вместе с друзьями они стали перебирать возможные имена для дочери, и футболист нашел, по его мнению, идеальное. Он, не подумав, сказал, что ему нравится и всегда нравилось имя Оля.

На вечере на заявление Дмитрия отреагировали неоднозначно. А многие поклонники посчитали, что он таким образом признался, что до сих пор не может отпустить Ольгу Бузову. Но хуже всех восприняла слова мужа Анастасия Костенко. Она категорично отказалась от предложенного супругом имени и сказала, что его идея может быть реализована только в случае их развода.

К слову, разлад в семье Тарасова на почве его былых чувств к Бузовой происходил еще летом 2022 года. Он хотел, чтобы бывшая супруга присоединилась к нему в новом проекте. Тогда реакция Костенко была не менее яркой. Модель потребовала, чтобы супруг больше не называл имени бывшей и никак не включал ее в свою нынешнюю жизнь.

Ранее Дмитрий Тарасов признался, что ему бы не хотелось повторно вступать в брак с Анастасией, и он бы с удовольствием попробовал что-то новое.