Замужняя Юлия Савичева заявила, что ее преследует иностранец

Участница «Евровидения – 2004» Юлия Савичева не только талантливая певица, но и красивая девушка. Звезда рассказала, что недавно столкнулась с навязчивым вниманием со стороны иностранца. Его не остановило даже то, что рыжая красавица замужем.

Исполнительница недавно давала концерт в Турции. После выступления она вместе со своей командой отправилась поужинать в ресторан. На улице было жарко, поэтому девушка надела короткую юбку и маечку. В таком виде она привлекла внимание 40-летнего местного жителя.

«При этом я была не накрашена и собрала волосы», – отмечает звезда.

Турок работал в заведении. Он восхитился красотой певицы и ее светлой кожей.

«Было смешно. Я ведь без макияжа выгляжу как школьница. Мы уже хотели уходить, но он подошел к нашему столу и сказал, что будет меня ждать. Я думала, что посмеялись и все», – поделилась артистка.

Юлия очень удивилась, когда навязчивый поклонник нашел ее в соцсетях. Он начал писать ей и делать неприличные намеки. Но это был не личный аккаунт знаменитости, а общий чат группы для фанатов.

«Он отправлял голосовые сообщения и думал, что я публикую фото для него. Он прислал сообщение: «Юля, ты что, издеваешься?» – вспоминает исполнительница.

Турок не остановился даже тогда, когда Юлия заявила ему, что давно замужем. Она заблокировала мужчину в соцсетях, потому что он продолжал ей писать и слать непристойные фотографии. «Я не смотрела, клянусь!» – уверяет звезда в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, что Савичева восемь лет счастлива в браке с музыкантом Александром Аршиновым. У супругов есть пятилетняя дочь Анна.

Ранее мы писали, как Юлия во время концерта от переизбытка эмоций разбила туфлей лоб коллеге.