10:31, 27 октября 2022
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Юлия Савичева от переизбытка эмоций разбила туфлей лоб коллеге
Певица Юлия Савичева привыкла во время своих выступлений снимать обувь и «входить в раж». Она и не подозревала, что однажды привычным действием травмирует члена своего музыкального коллектива.
На днях Савичева выступала в Турции. В какой-то момент от переизбытка эмоций певица сбросила с ноги туфлю. Обувь попала в голову гитаристу.
Пострадавшему оказали первую помощь.
Поклонники посоветовали Савичевой быть предусмотрительной и надевать на сцену менее травматичную обувь.
ФОТО: Lomohov Anatoly/East News