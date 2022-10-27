Юлия Савичева от переизбытка эмоций разбила туфлей лоб коллеге

Певица Юлия Савичева привыкла во время своих выступлений снимать обувь и «входить в раж». Она и не подозревала, что однажды привычным действием травмирует члена своего музыкального коллектива.

На днях Савичева выступала в Турции. В какой-то момент от переизбытка эмоций певица сбросила с ноги туфлю. Обувь попала в голову гитаристу.

Пострадавшему оказали первую помощь.

Поклонники посоветовали Савичевой быть предусмотрительной и надевать на сцену менее травматичную обувь.

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News