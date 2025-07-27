Замужняя Мария Погребняк интригует фото в свадебном платье: «Я снова невеста!»

Блогер Мария Погребняк примерила необычный образ — 36-летняя участница шоу «Звезды в Африке» показала фото в свадебном платье с фатой. Снимки бывшая жена футболиста Павла Погребняка опубликовала на своей страничке в соцсети.

Мария надела свадебное платье в пол с длинными кружеными рукавами. Образ знаменитость дополнила фатой и пышным букетом цветов.

«Я снова невеста! Пока без подробностей», — заинтриговала фанатов Погребняк, покрутившись перед камерой.