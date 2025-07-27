НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 июля 2025, 13:09
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Замужняя Мария Погребняк интригует фото в свадебном платье: «Я снова невеста!»

Блогер Мария Погребняк снялась в свадебном платье и фате.
Замужняя Мария Погребняк интригует фото в свадебном платье: «Я снова невеста!»

© Starface.ru

Блогер Мария Погребняк примерила необычный образ — 36-летняя участница шоу «Звезды в Африке» показала фото в свадебном платье с фатой. Снимки бывшая жена футболиста Павла Погребняка опубликовала на своей страничке в соцсети.

Мария надела свадебное платье в пол с длинными кружеными рукавами. Образ знаменитость дополнила фатой и пышным букетом цветов.

«Я снова невеста! Пока без подробностей», — заинтриговала фанатов Погребняк, покрутившись перед камерой.

Замужняя Мария Погребняк интригует фото в свадебном платье: «Я снова невеста!»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сети предположили, что Мария и ее новый супруг Игорь Головинский решили обвенчаться. Другие предположили, что модель надела свадебное платье ради нового проекта.

«Просто куколка! Поздравляю вас!», «К черту подробности! Красотка», «Надеюсь, это не какой-нибудь проект», — пишут в комментариях.

На протяжении 17 лет Мария жила в браке с футболистом Павлом Погребняком. У супругов появилось трое детей — Артем, Павел и Алексей. В 2023 году они развелись, но сохранили дружеские отношения ради наследников. Летом 2024 года блогер вышла замуж во второй раз за бизнесмена Игоря Головинского, а в сентябре родила сына Владимира.

Недавно Мария Погребняк спровоцировала слухи о пятой беременности, в которой ее заподозрил бывший муж.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Мария Погребняк
свадебное платье
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