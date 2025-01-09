«Замуж вышла!»: Кристина Асмус показала обручальное кольцо во время отдыха на Мальдивах

Актриса Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, что вышла замуж. Во время отдыха на Мальдивах она показала обручальное кольцо.

В Сети активно обсуждают, что звезда фильма «Текст» больше несвободная женщина. Перед Новым годом она рассекретила свои новые отношения с продюсером Ильей Бурецом, которые вызвали немало споров. Сообщалось, что мужчина ушел от жены ради Кристины. Однако комментировать это пара пока отказывается. А теперь поклонники актрисы подозревают, что они поженились.

Недавно Асмус отправилась в отпуск и показала фото с пляжа. Она позировала в белом слитном купальнике, и внимание пользователей привлекли ее украшения, ведь на безымянном пальце заметили золотое кольцо.

«С кольцом? Замуж вышла!», «Обручальное кольцо?», «Вы вышли замуж?» - удивляются фанаты Кристины в Сети.