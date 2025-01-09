НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 января 2025, 09:40
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«Замуж вышла!»: Кристина Асмус показала обручальное кольцо во время отдыха на Мальдивах

Кристина Асмус спровоцировала разговоры о свадьбе, показав обручальное кольцо.
«Замуж вышла!»: Кристина Асмус показала обручальное кольцо во время отдыха на Мальдивах

© Starface.ru

Актриса Кристина Асмус спровоцировала слухи о том, что вышла замуж. Во время отдыха на Мальдивах она показала обручальное кольцо.

В Сети активно обсуждают, что звезда фильма «Текст» больше несвободная женщина. Перед Новым годом она рассекретила свои новые отношения с продюсером Ильей Бурецом, которые вызвали немало споров. Сообщалось, что мужчина ушел от жены ради Кристины. Однако комментировать это пара пока отказывается. А теперь поклонники актрисы подозревают, что они поженились.

Недавно Асмус отправилась в отпуск и показала фото с пляжа. Она позировала в белом слитном купальнике, и внимание пользователей привлекли ее украшения, ведь на безымянном пальце заметили золотое кольцо.

«С кольцом? Замуж вышла!», «Обручальное кольцо?», «Вы вышли замуж?» - удивляются фанаты Кристины в Сети.

«Замуж вышла!»: Кристина Асмус показала обручальное кольцо во время отдыха на Мальдивах

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что актриса уже несколько лет в разводе. В 2020 году она разошлась с комиком Гариком Харламовым. После этого Асмус встречалась с коллегой Романом Евдокимовым, но в 2024 году они решили расстаться.

Ранее Кристина Асмус призналась, что взяла паузу в карьере из-за травмы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Кристина Асмус
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