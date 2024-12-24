Актриса Кристина Асмус приостановила карьеру из-за травмы ноги

Актриса Кристина Асмус решила взять перерыв в карьере из-за травмы ноги. Как оказалось, создатели сериала «Склиф», в котором она играет одну из ролей, пошли ей навстречу и приостановили съемки.

В начале декабря звезда «Интернов» во время спектакля разорвала крестообразную связку. Это стало уже для Кристины традицией – оказываться каждый год в больнице в гипсе, поэтому она даже не удивилась, когда врачи озвучили ей диагноз.

Сейчас Асмус вынуждена передвигаться на костылях и проходить реабилитацию, которая может затянуться. Из-за долгого восстановления актриса даже решила на время оставить съемки в кино. Но команда сериала «Склиф» не смогла отказаться от Кристины, поэтому тоже взяла паузу.

«Команда, абсолютные безумцы, я так скучаю и хочу уже на площадку!» - заявила Асмус.

Отметим, что Кристина надеется вернуться к работе примерно в конце января. А вот Новый год она встретит в гипсе.

Ранее Кристина Асмус призналась, хочет ли воссоединиться с бывшим мужем Гариком Харламовым.