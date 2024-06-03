«Замуж выйти можно»: Эвелина Бледанс высказалась о личной жизни

Известная актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о личной жизни. Ее слова приводит StarHit.

В ходе интервью журналист поинтересовался у звезды, свободно ли сейчас ее сердце. Артистка, в свою очередь, дала двусмысленный ответ.

«Не знаю, до какого временного периода это действует, но раньше меня учили: «Надо всегда говорить, что твое сердце свободно, чтобы поклонники могли надеяться». Поэтому я, если захочу, могу заявить «свободно», а могу сказать иначе…», - поделилась Бледанс.

При этом 55-летняя актриса отметила, что в настоящий момент находится в статусе разведенной дамы, у которой «все хорошо на личном фронте». Она также подчеркнула, что пока не собирается выходить замуж.

«Замуж выйти можно, мне это нравится. Мало ли, может, в какой-то момент так и сложатся обстоятельства. Но на данный момент нет такой мысли и надобности», - заключила она.

Напомним, Эвелина Бледанс трижды была замужем. Последним супругом знаменитости стал режиссер Александр Семин. В 2012 году актриса родила от режиссера сына с синдромом Дауна. В 2016-м артистка и кинематографист расстались, однако сумели сохранить дружеские отношения.

Ранее Эвелина Бледанс заявила, что не изменилась с 15 лет.