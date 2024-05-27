Эвелина Бледанс заявила, что выглядит как 15-летняя девочка: подкачала тело и лицо

Телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что совсем не изменилась с 15-летнего возраста. Она раскрыла секрет молодости и похвасталась красотой в эфире «Шоу Воли».

В разговоре с ведущим программы Павлом Волей знаменитость рассказала, что похудела и стала лицом канала ТВ-3. 55-летняя артистка назвала это достижение своим подарком на юбилей. При этом она отметила, что «подкачала» тело и лицо, что заинтересовало Волю.

«Смотри, видишь, какая линия? Надо просто не есть, у тебя обваливаются щеки. И вот ты уже собственно подточил лицо. Но с другой стороны надо просто больше заниматься спортом», — поделилась мнением Эвелина.

Актриса также заявила, что «не изменилась со своих 15 лет». Глядя на себя в зеркало, она сделала вывод, что совсем не постарела. Звезда убеждена, что молодость продлевает сон с кислородной маской.

«Вот еду в машине на съемку, сплю на заднем сидении. У меня есть кислородная маска, в которой я дышу. Подключаю ее через USB провод, и я лежу», – объяснила теледива.

Бледанс добавила, что кроме лица ухаживает и за руками. Она надевает специальные рукавицы. Кроме того, женщина «качает бабочку» ногами.

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