«Замуж только за корейца»: дочь Тимати удивила отца откровенным признанием

У рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) подрастает дочь Алиса, которую ему родила модель Алена Шишкова. Девочке уже 10 лет, и она активно интересуется корейской культурой. Ее бабушка Симона Юнусова рассказала, что внучка мечтает даже выйти замуж за корейца.

Недавно Симона показала новую фотосессию девочки в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). На снимках девочка предстала в белом топе и широких голубых джинсах.

Бабушка девочки призналась, что у Алисы «корейский бум». Маме Тимати приходится знать все имена участников групп, а это не такая уж простая задача. Но Симона сильно хочет быть с внучкой на одной волне.

«Замуж только за корейца, ведь они все такие „пусечки“! Папа не в восторге от этого заявления!», — сказала она.

Симона послушала песни групп, и они ей понравились. Она также восторгается высокими доходами музыкантов. Бабушка Алисы пошутила, что ее внучке достаточно выучить корейский язык и попасть к ним в группу.

У Тимати есть двое детей — 10-летняя Алиса и четырехлетний Ратмир, которого родила первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова.

Ранее мать рэпера назвала возлюбленную рэпера Валентину открытой и искренней.