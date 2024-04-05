«Не пытается казаться той, кем не является»: мама Тимати уколола всех девушек рэпера, кроме одной

Мать рэпера Тимати Симона назвала его девушку Валентину открытой и искренней. Она пообщалась с поклонниками в соцсетях.

Похоже, Валя Иванова стала первой девушкой музыканта, которая полностью устраивает его маму. Симона поделилась своими впечатлениями о том, почему модель пришлась ей по душе. Они давно обмениваются любезностями в соцсетях.

«Я много раз писала, мне нравятся люди открытые и искренние, которые не пытаются казаться теми, кем не являются», — ответила мама рэпера одному из фанатов на вопрос о качествах Валентины.

На вопрос о том, хотела бы Симона видеть девушку в качестве невестки, она ответила уклончиво.

«Я бы хотела видеть сына счастливым», — коротко сказала Симона.

Разговор не обошелся без упоминания об Алене Шишковой, которая дала громкое интервью. Блондинка откровенно рассказала о своей жизни, романе с Тимати и даже показала дочь. Как выяснилось, это видео не особо понравилось матери артиста. Она считает, что на интервью вообще лучше не ходить.

«Лишний раз убедилась в том, что ходить на интервью не стоит. Бестактные вопросы и Алене, и ребенку», — объяснила женщина.

Ранее мы писали о том, что рэпер Тимати потратил на день рождения дочери Алисы более 20 миллионов рублей. 40-летний музыкант устроил для девочки праздник на высшем уровне. Вечеринка была оформлена в стиле Вселенной Гарри Поттера, с продуманным интерьером, тематическим квестом, волшебной палочкой, уроками левитации и роскошным угощением для гостей, среди которых был и Филипп Киркоров.