«Замуж рано»: особенная дочь Светланы Зейналовой станет графическим дизайнером

Телеведущая Светлана Зейналова рассказала, что ее 16-летняя дочь Александра, у которой в детстве выявили аутизм, поступила в колледж и задумалась о создании семьи.

«Мы сделали это! С сегодняшнего дня мы почти-почти студенты колледжа. Даже не знаю, как пережить это чувство и как его описать. Но мне кажется, за себя я так не радовалась, когда поступила в театральный. И так не переживала. Прорвемся как-нибудь», — разоткровенничалась ведущая шоу «Доброе утро» в личном блоге.

По словам Зейналовой, Александра будет учиться на графического дизайнера в Московском издательско-полиграфическом колледже. При этом телеведущая не стала скрывать, что пока не представляет себе, как теперь будет складываться жизнь ее семьи.

Кроме того, Светлана рассказала, что особенная дочь начала задумываться о создании собственной семьи. При этом ведущая уверенно заявила наследнице, что ей еще рано.

«Замуж рано! К замужеству я не готова пока» — заявила телезвезда, общаясь с дочерью.

Напомним, Светлана Зейналова родила Александру в браке с директором радио Maximum Алексеем Глазатовым. Мужчина ушел из семьи, когда узнал о диагнозе дочери, но продолжил поддерживать общение с наследницей. Светлане говорили, что ребенок необучаем, но благодаря журналистке девочка освоила школьную программу, а также выучила английский и китайский языки.

Ранее Светлана Зейналова откровенно ответила на слухи о романе с коллегой Тимуром Соловьевым.