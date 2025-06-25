«Я его очень люблю»: Светлана Зейналова ответила на слухи о романе с Тимуром Соловьевым

Телеведущая Светлана Зейналова откровенно ответила на слухи о романе с коллегой Соловьевым. Звезда призналась в интервью сайту «Страсти», что очень любит Тимура, но их связывает только дружба.

«С Тимуром Соловьевым у нас сложился поистине прекрасный тандем. Начали мы работать вместе совершенно случайно, но сразу прониклись взаимной симпатией. Сейчас можем разделить друг с другом и радость, и горе. Он, пожалуй, первый человек, с которым я делюсь всеми своими новостями – и хорошими, и плохими. То же самое и с его стороны. Наша человеческая близость породила слухи о романе, что вполне закономерно – не все понимают, что между мужчиной и женщиной возможна дружба, где искренне, по-человечески друг друга любят», – поделилась Светлана.

Знаменитость объяснила, почему дружба не переходит в романтические отношения.

«Если бы у нас возникли романтические отношения, это неминуемо разрушило бы нашу связь. Поэтому мы сознательно придерживаемся концепции истинной дружбы – когда принимаешь человека целиком, без условий и требований. Мы идеально дополняем друг друга: я более собранная и разговорчивая, он – легкий и спокойный. Как Инь и Ян, пиво и водка, Ленин и Сталин, мы создаем гармоничный дуэт. Тимур – мой самый любимый, потрясающий друг. Я его очень люблю. С ним круто работать, схватывает на лету, с ним можно смело экспериментировать в любых жанрах», – объяснила Зейналова.

Телеведущая призналась, что счастлива встретить такого человека как Тимур. А еще она добавила, что они общаются вне эфира – их дочки тоже подружились. Все вместе они могут «затусить».

Полное интервью со Светланой Зейналовой о ее детстве, встречах с сестрой Ирадой и отношениях с бывшим мужем можно прочитать здесь.