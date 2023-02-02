«Замучили врачей»: жена госпитализированного Игоря Николаева оставила тревожное послание

В последнее время все внимание прессы приковано к персоне Игоря Николаева. Известно, что 69-летнего музыканта на днях госпитализировали с подозрением на инфаркт. После этого по Сети стали распространяться тревожные новости о его состоянии. Впервые за долгое время Юлия Проскурякова прервала молчание и рассказала о самочувствии мужа

Так, певица пришла в ярость от сотрудников прессы, которые сообщают ложную информацию об Игоре. По словам Юлии, музыкант чувствует себя хорошо и в скором времени будет уже дома.

Выяснилось, что с самого начала в состоянии Николаева не было ничего серьезного. Он почувствовал недомогание, поэтому было решено вызвать скорую, чтобы мужчине провели необходимые обследования.

«Ну испугались мы и вызвали скорую, ничего в этом нет сверхъестественного. Вы просто замучили скорую, врачей, близких, семью, организаторов концертов. Что за массовая истерия, и для чего она?» — недоумевает знаменитость.

К слову, поклонники Игоря с восторгом отреагировали на подобное заявление и пожелали ему скорейшего восстановления.

Ранее мы писали о том, чем опасен инфаркт в возрасте Игоря Николаева. Подробности читайте в этой статье.