Состояние под угрозой: чем опасен диагноз госпитализированного Игоря Николаева

Недавно стало известно о том, что 63-летнего Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт. На связь с Telegram-каналом «112» вышли медицинские сотрудники, которые подтвердили диагноз музыканта.

Известно, что вчера в 5 утра артисту вызвали скорую помощь из-за жалоб на сердце. Приехав по месту жительства Николаева, врачи диагностировали нестабильную стенокардию. Сейчас экс-супруг Наташи Королевой находится в отделении интенсивной терапии ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России. Об этом сообщает «Mash».

Узнав об подтвердившемся диагнозе Игоря, журналисты Пятого канала связались с врачами-кардиологами и узнали, чем опасен инфаркт в таком возрасте.

Выяснилось, что последствия этого недуга крайне непредсказуемы для организма. Эксперты перечислили самые распространенные осложнения, которые могут возникнуть после инфаркта. Так, речь идет про аритмию, острую сердечную недостаточность, пневмонию и появление эрозий в области желудка.

Остается только верить в то, что Игорю Николаеву вовремя была оказана медицинская помощь и в его состоянии нет угроз для жизни.

Ранее едва передвигающаяся Анастасия Волочкова оказалась в медицинском учреждении. Подробности читайте в этой статье.