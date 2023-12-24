«Замучалась»: Лайма Вайкуле вновь заговорила о памятниках советским солдатам

Певица Лайма Вайкуле отказалась от своих слов о памятниках советским солдатам, об этом сообщает StarHit.

В апреле 2023 года Лайма Вайкуле заявила, что не понимает ценности советских памятников в Европе. Она рассказывала, что памятники в Латвии надо было снести еще в 1990-х.

Однако спустя время Вайкуле призналась, что была слишком резка в своих высказываниях.

«Я иногда говорю от злости, мне хочется какой-то вызов сделать. Конечно, я не против никаких памятников», — объяснила свою позицию она.

Певица рассказала, что могла сделать подобные заявления из-за своего темперамента и усталости от расспросов со стороны журналистов.

«Пусть будут все памятники мира, если эти памятники не вносят раздор внутри страны. Чем мне мешает памятник Пушкина и других? Мне не мешает. Я начинаю так небрежно говорить, потому что я уже замучалась», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Резник назвал последние интервью Вайкуле следствием приема тяжелых лекарственных препаратов.