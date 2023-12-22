Резник назвал последние интервью Вайкуле следствием приема тяжелых лекарственных препаратов

Поэт Илья Резник назвал последние заявления певицы Лаймы Вайкуле следствием приема тяжелых препаратов. Напомним, исполнительница стала оскорблять композитора Раймонда Паулса, который написал ей главные хиты.

Комментарий Резника приводит сайт mk.ru.

«Я знаю, что у неё тяжелый диагноз… Могу сказать, что последние ее интервью – не что иное, как последствия каких-то тяжёлых лекарственных препаратов», - сказал поэт.

Он отметил, что Вайкуле надо зарабатывать деньги на дорогие лекарства, и говорить гадости о стране – один из вариантов заработка. Резник не держит на певицу зла и говорит: «Бог ей судья».

По мнению поэта, слова Вайкуле для Паулса «не более, чем пыль». Он напомнил, как вместе с ним вытащил певицу из кабака и создал ей репертуар, вывел на сцену.

Напомним, ранее артистка заявила, что музыка Паулса списана с западных песен. Он назвал данные заявления «каким-то бредом» и добавил, что давно не относится к ней серьезно.