«Замотался, обленился»: Галкин* вернулся в Израиль, но ненадолго

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сообщил, что вернулся в Израиль. 47-летний супруг Аллы Пугачевой вышел на связь с поклонниками и рассказал о новой поездке.

На днях артист развлекал латвийскую публику на дне рождения местного миллионера, исполняя песни на латышском языке. После выступления он вернулся домой, но не на Кипр, где в последнее время часто видели Аллу Пугачеву с детьми, а в Израиль.

Шоумен поделился своими впечатлениями и успехами с фанатами в соцсетях. Галкин* рассказал, где ему удалось побывать за столь короткий срок — в Англии, Молдове, Польше, Испании и Швейцарии. На фоне артиста виден особняк в Герцлии, недалеко от Тель-Авива, где, как известно, семья проживала до недавнего времени.

«Цюрих, Женева, Аликанте, Марбелья, Барселона, спасибо большое за горячий прием. Обязательно опубликую видео с этих концертов. Как-то замотался, обленился, честно скажу. Не дошли руки. Вообще не думал, что столько у меня будет концертов», — цитирует артиста WomanHit.ru.

Максим* также отметил, что следующие концерты у него будут в январе. Оказалось, что шоумен собирается посетить Таиланд и Австралию.

Пока неизвестно, вернулась ли Алла Пугачева с детьми в Израиль. Недавно стало известно, что Примадонна планирует переезд в Лондон, где уже нашла подходящий особняк.

*признан иноагентом на территории РФ