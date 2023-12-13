Кипр, прощай: Алла Пугачева вновь планирует переезд

В прошлом году певица Алла Пугачева переехала в Израиль вместе со своим мужем и детьми. После политических событий в стране они отправились на Кипр, но, как рассказали 74-летние друзья звезды, Примадонне там не понравился климат. Артистка планирует снова сменить место жительство и собирается отправиться в Лондон.

В ноябре дочь Пугачевой Лиза говорила, что на День матери Алла Борисовна будет на вечеринке в Лондоне. Но, как пояснил Kp.ru, приятель звезды, туда Примадонна ездила не развлекаться — она занималась подбором особняка, куда в дальнейшем сможет переехать семья после новогодних праздников.

«Алла нам сказала: они с Максимом* (признан иноагентом на территории РФ) хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город», — уточнил он.

В Лондоне учился младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров. У парня там даже есть своя квартира, которую ему подарил отец, бизнесмен Руслан Байсаров.

Отметим, что в Лондоне также Орбакайте рожала старшего сына Никиту Преснякова по инициативе Пугачевой, которая уже давно неравнодушна к Лондону.

Сама Примадонна хотела переехать в Лондон с дочерью еще в 1983 году. Тогда британский поэт и драматург Тим Райс и группа «АББА» пригласили Пугачеву на роль супруги советского гроссмейстера в мюзикле «Шахматы». Но артистка не приняла это предложение из-за слишком смелого для тех времен сценария постановки.

Ранее певец Савин назвал любимую пословицу Пугачевой, комментируя ее счета за границей.

*(признан иноагентом на территории РФ)