«Заморозили и сохранили биоматериал»: вдова Грачевского решила родить второго ребенка

Актриса Екатерина Белоцерковская, пару лет назад ставшая вдовой после смерти создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, собирается родить от покойного мужа второго ребенка. Она так и не смогла справиться с утратой и найти свою любовь в лице нового мужчины.

Как призналась сама артистка, ей даже в голову не приходит, чтобы забеременеть от кого-то кроме ее супруга. И она считает вполне осуществимым то, чтобы ребенок был с ДНК режиссера. Оказалось, что еще перед смертью Грачевский заморозил свой биоматериал, и теперь его можно использовать.

«Мы заморозили и сохранили биоматериал. Он хранится в Израиле. Мы там лечились, проходили чек-ап. Я не знаю, сколько стоит хранение, потому что Боря сразу оплатил на 20 лет», - поделилась Екатерина в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

В этот раз родить Белоцерковская мечтает дочь, ведь сын от мэтра у нее уже есть – маленький Филипп. К слову, после его появления на свет актриса сохранила пуповинную кровь. Она считает, что с помощью нее сможет спасти ребенку жизнь, если у него, как и у многих родственников, обнаружат в будущем рак.

Ранее вдова Бориса Грачевского пожаловалась, что владелец «Ералаша» требует от нее 11 миллионов рублей.